Boris Johnson é acusado de corrupção por reformas em seu apartamento

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi acusado de corrupção após a divulgação de mensagens do WhatsApp em que ele busca fundos para a reforma de seu apartamento, enquanto prometia fazer planos para uma “Grande Exposição” misteriosa.

As mensagens trocadas no aplicativo com o colega conservador David Brownlow mostram Johnson pedindo “dicas” e “aprovações” sobre a sua casa em Downing Street, para que a decoradora, Lulu Lytle, pudesse continuar com as obras, em novembro de 2020. Brownlow financiou 58 mil libras em reformas na residência.

“O grande plano da exposição será revertido”, dizia Johnson em mensagem.

Brownlow respondeu: “Claro, peça a Lulu para me ligar e vamos resolver o problema o mais rápido possível! Obrigado por pensar sobre a GE2 (Grande Exposição 2.0).

Os planos para uma “Grande Exposição 2.0” foram discutidos por Brownlow e o então secretário de cultura, Oliver Dowden, semanas após as trocas de mensagens do WhatsApp, de acordo com os registros oficiais. A primeira Grande Exposição foi realizada no Hyde Park em 1851 .

Em 18 de janeiro de 2021, Brownlow teve uma reunião com Dowden no Royal Albert Hall “para discutir os planos para a Grande Exposição 2.0”. De acordo com fontes do governo, se tratava de uma iniciativa privada do Royal Albert Hall, do qual Brownlow é um dos curadores.

Continua após a publicidade

As mensagens do WhatsApp foram publicadas como parte de cartas trocadas por Johnson e seu consultor de ética independente, Christopher Geidt, que afirmou que o caso “abalou sua confiança”.

O primeiro-ministro foi forçado a fazer um pedido de desculpas, na quinta-feira (6), por não ter entregue as informações para o seu consultor de ética independente durante uma investigação inicial no ano passado.

Disse também que não se lembrava das mensagens e não tinha acesso ao seu telefone devido a problemas de segurança.

Anteriormente, o porta-voz de Johnson havia dito que a “Grande Exposição” se tratava de um plano que não foi levado adiante.

Afirmou ainda que seria substituído pelo Festival UK – antes conhecido como Festival do Brexit, concebido na administração da antiga premier, Teresa May. O evento de 120 milhões de libras, apoiado pelo governo, vai acontecer esse ano e recebeu o nome de Unboxed.

Angela Rayner, vice-líder trabalhista, disse que parecia que Brownlow tinha acesso a Johnson e Dowden “porque ele estava pagando” pelas reformas. Ela acrescentou que se for comprovado, isso constituiria em “corrupção pura e simples”.

“Isso parece o pior tipo de clientelismo, com Boris Johnson feliz em coçar as costas de seu doador”, afirmou o chefe dos democratas liberais, Wendy Chamberlain.