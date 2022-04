Bombardeios russos destruíram aeroporto de Dnipro, diz Ucrânia

A Rússia voltou a bombardear neste domingo, 10, o aeroporto de Dnipro, no leste da Ucrânia, segundo o governador da região de Dnipropetrovsk. No dia 15 de março, o local já havia sido alvo de ataques russos – que destruíram a pista e danificaram o terminal.

“Novo ataque contra o aeroporto de Dnipro. Não resta mais nada. O próprio aeroporto e as infraestruturas próximas foram destruídos. E os mísseis continuam voando”, afirmou pelo Telegram Valentin Reznichenko. Ainda não há divulgação do número de vítimas.

Apesar do ataque anterior, a cidade de Dnipro não vinha sendo uma das mais afetadas pela invasão das tropas russas. Com cerca de um milhão de habitantes, o município cortado pelo rio Dnieper delimita a região leste da Ucrânia e é conhecido pelo aspecto industrial.

Neste sábado, a União Europeia anunciou que já recolheu 9,1 bilhões de euros – equivalente a mais de 46 bilhões de reais – para ajudar os refugiados da guerra. A arrecadação se deu por meio de um evento chamado Stand Up for Ukraine, que acontece em Varsóvia, na vizinha Polônia. A Rússia começou a invasão no dia 24 de fevereiro, ou seja, a “operação especial” de Vladimir Putin já dura um mês e meio.

Também neste fim de semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está atacando toda a Europa com a agressão ao seu país. O mandatário afirmou que impedir a invasão à Ucrânia é fundamental para a segurança de todas as democracias.