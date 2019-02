Bombardeios e ataques armados deixam 30 mortos só na periferia de Damasco

Cairo, 28 jun (EFE).- Forças do regime sírio bombardearam e invadiram com tanques várias localidades da periferia de Damasco, onde, segundo a oposição, provocaram morte de mais de 30 pessoas nesta quinta-feira.

A maioria das mortes foi registrada na cidade de Duma, palco de ataques com carros de combate e helicópteros de guerra, denunciaram as plataformas opositoras Comitês de Coordenação Local e o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Entre as vítimas, estão uma família inteira e várias crianças.

Além de Duma, as tropas governamentais irromperam com tanques e veículos blindados em outras localidades próximas, como Saqba, causando mais vítimas.

Segundo os Comitês, o número total de mortes na violência desta quinta-feira em todo o país chegou a 90 pessoas, número que o Observatório reduziu para 60 civis e 23 membros das forças governamentais, mortos em combates com os rebeldes.

A outra região mais castigada pelos bombardeios foi Homs, onde numerosas casas foram destruídas e cerca de 20 pessoas morreram.

Os opositores também denunciaram que, na cidade de Atarib, situada na província de Aleppo, houve um deslocamento em massa de habitantes depois da destruição causada pelos intensos bombardeios do Exército sírio.

No município de Deraa, os bombardeios sobre a localidade de Ashara causaram a morte de um casal e seus três filhos, numa operação que também resultou em várias detenções e incêndios de casas.

Os Comitês indicaram que, apesar da campanha militar, cerca de 10 mil pessoas participaram nesta quarta-feira dos funerais de três jovens que morreram na quarta-feira em um bombardeio que atingiu a cidade de Dael.

Quanto aos violentos combates travados entre as forças governamentais e os rebeldes, o Observatório informou que estes se estenderam pela periferia de Damasco, Deir ez Zor, Homs, Idlib e Deraa.

Segundo números da ONU, mais de 11 mil pessoas perderam a vida nos 16 meses que dura o conflito armado na Síria, número que a oposição eleva para mais de 15 mil pessoas.

Além disso, cerca de 230 mil se deslocaram de forma interna e mais de 60 mil buscaram refúgio em países limítrofes, de acordo com os mesmos dados. EFE