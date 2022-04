Bombardeios contra Kharkiv aumentaram significativamente, diz prefeito

Ao menos sete civis morreram e mais de 20 ficaram feridos em 24 horas na cidade ucraniana de Kharkiv, em meio ao avanço de bombardeios russos contra a região, afirmaram autoridades locais nesta quarta-feira, 13.

“O inimigo está bombardeando casas, áreas residenciais. Infelizmente, há mortes de civis – a pior coisa é que crianças estão morrendo”, disse o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, à TV ucraniana. Segundo o político, não houve um único dia sem ataques desde o início da invasão, em 24 de fevereiro.

Pouco depois, o governador da região, Oleh Syniehubov, divulgou em suas redes sociais o número de mortos e feridos.

“Nas últimas 24 horas, 22 civis ficaram feridos, incluindo três crianças. Sete pessoas morreram”, disse. “Infelizmente, um menino de 2 anos morreu no hospital.”

Autoridades ucranianas afirmam há dias que esperam que a Rússia lance uma grande ofensiva em breve no lado leste do país, onde estão as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, devido à concentração de milhares de soldados no local.

“Do meu ponto de vista, esta grande ofensiva (no leste) já começou. Temos de entender que não será a repetição de 24 de fevereiro, quando os primeiros ataques aéreos e explosões começaram e dissemos ‘a guerra começou’. A grande ofensiva de fato já começou”, disse Vadym Denysenko, assessor do Ministério do Interior ucraniano, em declaração televisionada na segunda-feira.

Nos últimos dias, o Kremlin parece ter deixado de lado a tentativa de capturar a capital ucraniana e voltou seus esforços para conquistar Mariupol, que fornece uma passagem por terra entre a região da Crimeia e o território russo, e a região de Donbas, bem próxima de Kharkiv.

Mais cedo nesta quarta-feira, uma equipe da rede CNN relatou ter testemunhado intensa troca de tiros no distrito residencial de Saltivka, no norte da cidade. Segundo a Procuradoria-Geral de Kharkiv, a alta frequência desses episódios e o uso de artilharia pesada representam evidências de que há um esforço militar em andamento.

De acordo com imagens de satélites feitas pela empresa americana Maxar Technologies, movimentações de tropas russas estão concentradas ao sul e ao leste de Kharkiv.

A cidade tem sido castigada desde o início da invasão russa ao país vizinho. Na primeira semana de ofensiva, a praça principal de Kharkiv, onde ficava um prédio do governo, já havia sido destruída.

