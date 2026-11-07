Bombardeio saudita deixa ao menos 22 mortos no Iêmen, diz mídia local

Segundo o último balanço divulgado pela agência Saba, “o número de vítimas do massacre perpetrado pela aviação do inimigo saudita (…) subiu para 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e o de feridos, para 30”. Anteriormente, o veículo havia relatado 11 mortos e 20 feridos.

Os bombardeios atingiram residências na região de Al Shariyah, na província de Saná, informou a Saba. A agência acrescentou que, enquanto eram realizadas operações de resgate após os bombardeios, a força aérea saudita atacou “equipes de resgate em duas ocasiões”. Até o momento, as autoridades sauditas não se manifestaram sobre o assunto.

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Na sexta-feira, dezenas de pessoas morreram em um bombardeio contra um mercado na província de Taiz, no oeste do país, cuja cidade homônima está cercada há semanas pelos houthis. As forças governamentais e os combatentes pró-Irã acusaram-se mutuamente pela autoria do ataque.

(Com AFP)