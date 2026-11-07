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Bombardeio saudita deixa ao menos 22 mortos no Iêmen, diz mídia local

Ataque aconteceu em região controlada pelos houthis, grupo pró-Irã que está em guerra contra o governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 10h16 | Atualizado em 7 nov 2026, 10h18
Pessoas em meio a escombros de edifícios destruídos, com paredes de concreto e tijolos expostos, sob um céu azul claro. O chão está coberto por detritos, incluindo sacos brancos e pedaços de metal. No canto superior esquerdo, uma barra vermelha com texto em árabe e um ícone de localização indica محافظة تعز (Província de Taiz)
Ataque aconteceu na região de Saná, controlada pelos houthis, movimento pró-Irã em guerra contra o governo (Foto por HANDOUT / AL-MASIRAH TV/AFP)
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Bombardeio saudita deixa ao menos 22 mortos no Iêmen, diz mídia local Priorize VEJA no Google
Um veículo de comunicação ligado aos houthis do Iêmen anunciou que 22 pessoas morreram em bombardeios sauditas na região de Saná, controlada pelo movimento pró-Irã, que está em guerra contra o governo iemenita apoiado por Riade.Os houthis e as forças sauditas trocam ataques diariamente desde a retomada do conflito no Iêmen, em julho, o que abriu uma nova frente na guerra no Oriente Médio após quatro anos de calmaria.

Segundo o último balanço divulgado pela agência Saba, “o número de vítimas do massacre perpetrado pela aviação do inimigo saudita (…) subiu para 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e o de feridos, para 30”. Anteriormente, o veículo havia relatado 11 mortos e 20 feridos.

Os bombardeios atingiram residências na região de Al Shariyah, na província de Saná, informou a Saba. A agência acrescentou que, enquanto eram realizadas operações de resgate após os bombardeios, a força aérea saudita atacou “equipes de resgate em duas ocasiões”. Até o momento, as autoridades sauditas não se manifestaram sobre o assunto.

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Na sexta-feira, dezenas de pessoas morreram em um bombardeio contra um mercado na província de Taiz, no oeste do país, cuja cidade homônima está cercada há semanas pelos houthis. As forças governamentais e os combatentes pró-Irã acusaram-se mutuamente pela autoria do ataque.

(Com AFP)

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