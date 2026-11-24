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O chefe de segurança interna do Hamas em Gaza, Naeem Abu Nahal, morreu após um ataque aéreo israelense. A ofensiva deixou ao menos sete mortos no território palestino e aprofunda o desgaste do frágil cessar-fogo na região. Confira os impactos e detalhes da ação.

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O responsável pela segurança interna do Hamas na Faixa de Gaza morreu nesta terça-feira, 24, em um ataque israelense, informou o Ministério do Interior do território palestino. O homem foi identificado como Naeem Abu Nahal, de 50 anos e com patente de general de brigada, de acordo com as autoridades locais.

Pouco antes, o Exército israelense e os serviços de inteligência interna haviam anunciado que haviam atingido um “terrorista” do alto escalão do Hamas, sem revelar sua identidade. O ataque, parte de uma série de disparos direcionados contra lideranças do grupo palestino, ocorreu na parte oeste da Cidade de Gaza.

A Defesa Civil do território palestino informou que uma pessoa morreu quando um drone israelense atacou um grupo de indivíduos na área. Ao todo, sete pessoas morreram nesta terça-feira em vários bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, ainda segundo o órgão de emergências, que opera sob a autoridade do Hamas.

Três palestinos, entre eles um jovem de 17 anos, “morreram durante um ataque aéreo israelense que teve como alvo um grupo de civis” no sul da Cidade de Gaza. Mais três pessoas morreram em um bombardeio contra um posto da polícia na área de Al-Mawasi, ao oeste de Khan Yunis, e seus corpos foram levados para o hospital Nasser, localizado na cidade plantada no sul do enclave.

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Procurado pela agência de notícias AFP, o Exército israelense afirmou que atacou “terroristas” na área de Al-Mawasi, sem dar mais detalhes.

Cessar-fogo frágil

Os ataques acontecem mais de um ano após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que se acusam mutuamente de violar a trégua alcançada em 10 de outubro de 2025. Os outros termos do acordo mediado pelos Estados Unidos, como o desarmamento dos combatentes e a retirada das forças israelenses de Gaza, nunca começaram a ser implementados.

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Segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pelas Nações Unidas, mais de 1.600 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo. No mesmo período, o Exército israelense informou a morte de sete soldados e um trabalhador civil.

(Com informações da AFP)