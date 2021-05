Bombardeio israelense derruba prédio que abrigava agências de notícias

As agências de notícias Al Jazeera e Associated Press reportarem que um bombardeio israelense derrubou neste sábado, 15, o prédio que abrigava seus escritórios na Faixa de Gaza. O ataque aéreo aconteceu cerca de uma hora depois de a Defesa israelense ter alertado que o local seria alvo de sua artilharia e ordenado a evacuação do prédio.

A construção destruída tinha doze andares e também abrigava outros escritórios e apartamentos residenciais. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Um vídeo divulgado pela Al Jazeera em seu Twitter mostra o momento em que o arranha-céu colapsa após o bombardeio (assista aqui).

Israel ainda não justificou por que o prédio era um alvo.

Também neste sábado, um bombardeio atingiu uma residência em um campo de refugiados em Gaza, segundo autoridades palestinas. O ataque matou dez pessoas da mesma família, oito delas crianças.

O mais recente episódio do conflito entre israelenses e palestinos começou no fim de semana passado e já se tornou um dos mais sangrentos dos últimos anos. O estopim foi um embate entre a polícia de Israel e fiéis islâmicos em frente à mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém.

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, reagiu com o lançamento de foguetes em direção ao território israelense. O governo de Israel respondeu com bombardeios. A escalada de violência já deixou mais de 130 mortos.