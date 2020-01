Bombardeio foi ‘tapa na cara’ dos Estados Unidos, diz aiatolá Khamenei

O líder supremo do Irã, aiatolá Khamenei, afirmou nesta quarta-feira, 8, que os bombardeios iranianos contra duas bases americanas no Iraque, na noite de terça, foram um “tapa na cara” dos Estados Unidos. “A presença corrupta dos EUA na região precisa terminar”, afirmou Khamenei em um discurso transmitido pela televisão estatal do país.

O aiatolá também voltou a exaltar o general Qasem Soleimani, um dos principais militares do país, morto na semana passada em um ataque aéreo americano no Iraque. O líder supremo do Irã classificou Soleimani como “um bravo guerreiro” e um “querido amigo”.

Os bombardeios do Irã foram uma retaliação ao assassinato de Soleimani. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, chamou a ação desta terça de “medidas proporcionais de autodefesa”. “Não queremos a escalada ou a guerra, mas nos defenderemos contra qualquer agressão”, escreveu no Twitter.

A Guarda Revolucionária Iraniana, por sua vez, declarou que os mísseis de Teerã são o primeiro passo da “dura vingança” contra os americanos pela morte do general.