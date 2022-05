Bomba falsa é deixada no portão do consulado russo em São Paulo

Uma falsa granada foi deixada em frente ao Consulado da Rússia em São Paulo, na noite deste domingo 22. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados e usaram roupas especiais e um robô para retirar a bomba suspeita.

O artefato foi amarrado no portão da frente do Consulado-Geral da Rússia, localizado na avenida Lineu de Paula Machado, na zona sul da capital. Um segurança acionou a Polícia Militar por volta das 23h00 no domingo, depois que viu uma pessoa próxima ao portão pelas câmeras de monitoramento.

Agentes da Policia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, CET e uma unidade do esquadrão antibombas do Gate foram deslocados para o local.

Após desarmarem o objeto usando um robô controlado à distância, as primeiras análises apontavam que se parecia com uma granada de mão. No entanto, por meio de um raio-X, foi concluído que se tratava de um objeto sem nenhuma carga no seu interior. Ou seja, era uma bomba falsa.

O local ficou interditado por cerca de três horas e foi liberado no começo da madrugada desta segunda-feira, 23. Segundo os seguranças do local, havia cerca de dez pessoas dentro do prédio.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A polícia vai analisar os vídeos das câmeras de monitoramento do consulado para tentar encontrar quem plantou a bomba falsa. Autoridades do consulado foram contatadas pela VEJA, mas ainda não se posicionaram.