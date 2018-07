“Bomba” de lava vulcânica fere 23 pessoas em barco de passeio no Havaí

Ao menos 23 pessoas ficaram feridas depois que o barco de passeio em que navegavam no Havaí foi atingido por uma partícula de lava vulcânica expelida pelo vulcão Kilauea nesta segunda-feira (16).

Segundo o chefe do Departamento de Bombeiros do Condado de Havaí, Darwin Okinaka, uma “bomba de lava” explodiu da água perto do barco depois que uma rocha derretida caiu no oceano e atingiu o topo da embarcação.

O barco conseguiu retornar ao seu porto em Hilo menos de uma hora depois, e três dos feridos foram levados para um hospital local de ambulância, disse Okinaka.

Uma mulher quebrou a perna quando a lava caiu no barco e a jogou na área de assentos. Nove ou dez outros feridos, com lesões menos graves, foram levados ao hospital por veículos particulares, e mais 10 pessoas foram tratadas por paramédicos no porto, afirmou Okinaka à agência Reuters.

Esse foi o pior incidente causado pelas recentes atividades do vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo. Suas erupções destruíram centenas de casas e obrigaram milhares de pessoas a deixarem seus lares, mas até agora só tinham deixado um homem seriamente ferido.

O Departamento de Terra e Recursos Naturais do Havaí informou que o barco atingido era operado pela Lava Ocean Tours, uma das três empresas que oferece excursões diárias para passageiros que pagam cerca de 220 dólares por pessoa para assistir a partir de uma embarcação a lava que desemboca no mar.

(Com Reuters)