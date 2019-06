Bomba da Segunda Guerra Mundial é desativada no centro de Berlim

Uma bomba americana de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial foi desativada na madrugada deste sábado, 15, após sua descoberta no centro de Berlim, perto da icônica praça Alexanderplatz, de acordo com informações da polícia. Na sexta-feira, cerca de 3.000 pessoas foram retiradas do local e um perímetro de segurança de 300 metros foi estabelecido.

“O detonador foi destruído com sucesso. Estamos retirando aos poucos os bloqueios. Em breve, vocês poderão retornar a suas casas”, indicou a polícia em um tuíte. Após a retirada das pessoas, os oficiais disseram que encontraram alguns problemas técnicos para desarmar a bomba, mas que foram resolvidos rapidamente.

Descoberta perto de um imponente centro comercial, a bomba teria sido largada por um bombardeiro americano e seu detonador permaneceu intacto. O tráfego de várias linhas de trens na zona foi suspenso para a operação.

Berlim sofreu durante a guerra pesadas campanhas de bombardeios, em particular na primavera de 1945, com um terço das casas da cidade destruídas e dezenas de milhares de mortes. Milhares de bombas não detonadas já foram descobertas e cerca de 3.000 outras permanecem no subsolo, segundo especialistas. Na maioria das vezes, é possível desativá-las – em casos raros, uma explosão “controlada” se faz necessária.

A maior ação do tipo desde 1945 foi em setembro de 2017, em Frankfurt, onde foi encontrada uma enorme bomba britânica com uma carga explosiva de 1,4 tonelada. Cerca de 65.000 habitantes tiveram que deixar suas casas. Em abril de 2018, as forças de segurança de Berlim desativaram um explosivo britânica de 500 kg. Cerca de 10.000 pessoas foram removidas.

(Com AFP)