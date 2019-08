Bolsonaro, Trump, Johnson ou Salvini: quem disse estas frases?

As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre democracia, direitos humanos, meio ambiente e Amazônia arranham a imagem internacional do Brasil e já criam as primeiras rusgas do país com parceiros relevantes, como Alemanha, França e Noruega. O líder brasileiro, porém, não está sozinho nessa seara.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o vice-premiê e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, igualmente acumulam máximas controversas e constrangedoras. Descubra de quem são as seguintes frases: