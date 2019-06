Bolsonaro se reunirá com presidente da China antes de cúpula do G20

O presidente Jair Bolsonaro confirmou encontro bilateral com o líder chinês, Xi Jinping, na próxima sexta-feira, 28, antes de sua estreia na cúpula de líderes do G20 em Osaka, no Japão. A reunião se dará em um momento em que o governo brasileiro avalia a restrição parcial ou completa à atuação da Huaiwei, a fornecedora mundial de tecnologia 5G.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Huawei de operar uma rede de espionagem internacional a favor de Pequim e pressiona outros países a também vetar a empresa em seus territórios, inclusive o Brasil.

“Queremos entender melhor quais são os eventuais problemas, diante de uma perspectiva técnica, que podem ser identificados na tecnologia da Huawei. É um trabalho que precisa ser feito, porque nós sabemos que existem preocupações americanas. Queremos entender melhor quais são elas e estamos trabalhando diretamente nessa questão”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a VEJA (leia a íntegra).

“Muitos outros países também têm duvidas com relação a isso, então queremos compreender a questão técnica. É claro que tem a ver com as preocupações de segurança”, completou.

Em visita em maio à China, o vice-presidente, general Hamilton Mourão se reuniu com o presidente-executivo da Huawei, Ren Zhengfei, e disse que o Brasil não pretendia restringir as atividades da gigante de tecnologia, apesar das pressões americanas.

Na conversa com Xi, Bolsonaro insistirá na necessidade de o Brasil exportar para a China alimentos e minérios com maior valor agregado. Hoje, o comércio entre os países está baseado na exportação brasileira de commodities e na importação de produtos manufaturados chineses. A China é o principal destino dos embarques do país.