Bolsonaro grava vídeo em apoio a Trump: ‘Maior líder conservador’

VEJA Mercado - segunda, 4 de novembro

Atalho para o dólar cair não é via alta de juros, diz Felipe Salles

VEJA Mercado desta segunda-feira recebeu o economista-chefe do C6 Bank. Entre outros assuntos, ele afirmou que aumento da taxa Selic não é capaz de frear câmbio e inflação, e que único caminho para os indicadores é via fiscal. Copom define nesta semana o futuro do índice básico de juros do país.