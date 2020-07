Especialista em desigualdade vê Bolsonaro como fantoche da classe média

Estudioso dos problemas sociais da França e da Europa, o geógrafo francês Christophe Guilluy lança neste mês pela editora Record seu novo livro, “O fim da classe média: A fragmentação das elites e o esgotamento de um modelo que já não constrói sociedades“, em que analisa a crescente insatisfação de trabalhadores ao redor do globo. Guilluy atribui o problema ao que chama de “desaparecimento da classe média”, provocado, sobretudo, pela desindustrialização. Guilluy acredita que a pandemia do coronavírus expôs de forma definitiva a questão. “França e Itália sequer conseguem fabricar máscaras”, diz. E não crê no fim da onda de políticos populistas de direita. “Bolsonaro e Trump são fantoches que classe média usa para dizer ‘nós existimos”, afirma. Leia abaixo a entrevista de Guilluy a VEJA.

Desde o início dos anos 2000, testemunhamos um lento enfraquecimento da classe média por todo o Ocidente. Na Europa, Estados Unidos e Brasil, essa parcela da população vêm sendo desestabilizada por um modelo econômico globalizado que cria riqueza, mas não a espalha pela sociedade. A desconexão entre economia e o povo é ilustrada por um fenômeno impressionante. Hoje, a criação de empregos se divide em dois grupos distintos: os altamente qualificados e de excelentes salários, por um lado, e os de baixíssima qualificação e remuneração risível, por outro. Então, chegamos a uma situação paradoxal e perigosa: os países ocidentais não precisam mais da classe média tradicional para criar riquezas.

No Brasil, as cidades são historicamente fraturadas entre a periferia carente e o centro abastado. Este é um cenário que agora se repete na Europa. Por quê?

Há uma crescente acentuação da desigualdade entre regiões centrais e suas periferias. Isso acontece como resultado da desindustrialização. Empregos que antes garantiam poder de compra aos trabalhadores deixaram de existir, já que a indústria manufatureira foi embora para a Ásia. Observo que em poucas décadas as grandes cidades se tornaram espécies de “cidadelas do século XXI”. Elas estão cada vez mais ricas, porém fechadas às classes média e baixa. Veja o que acontece com Nova York e Paris, locais onde o custo de vida é proibitivo à maioria. Pela primeira vez na História, as classes populares não podem viver onde os empregos são criados.