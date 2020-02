Bolsonaro afirma que transferirá embaixada para Jerusalém até 2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai transferir a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém até o final de 2021, em uma entrevista para o canal no YouTube do pastor Silas Malafaia. A declaração foi dada em dezembro do ano passado, mas a entrevista só foi publicada nesta segunda-feira 3.

“Não vou dizer 20[20], mas no máximo 20[21]. E vai nascer sem atritos”, disse Bolsonaro. O presidente revelou que, nas viagens que tem feito pelo mundo, tem conversado com líderes de países vizinhos de Israel sobre a questão.

“Nós temos conversado com lideranças de países vizinhos, falando que é uma questão interna nossa”, disse. “Não é para afrontá-los, é uma questão de entendimento nosso”.

Bolsonaro afirmou ter tratado do tema com lideranças da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, entre outros. “Só teve uma que ficou meio assim, mas deu sinal verde”, disse. “Os outros chefes de Estado falaram que é uma questão interna do Brasil”.

“O comércio hoje em dia não tem ideologia”, afirmou ainda. “Você vai deixar de comprar do Brasil por uma questão dessa e vai comprar de outro país? Vai aumentar o preço para o lado de lá. E nós não estamos afrontando, estamos conversando. É um convencimento”, completou.

A entrevista foi gravada no último dia 20 de dezembro, mas demorou mais de um mês para ser divulgada por Malafaia, que é presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil.

Jair Bolsonaro provocou grande desconforto diplomático com os países árabes logo nos primeiros dias de seu governo, quando declarou sua intenção de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, em um gesto de reconhecimento da cidade como capital do Estado judeu. Com exceção dos Estados Unidos, a comunidade internacional mantém suas representações diplomáticas em Tel Aviv para manter a neutralidade no conflito com a Palestina.

A embaixada brasileira só não foi transferida para Jerusalém devido à pressão feita por setores do agronegócio que, temendo represálias dos países árabes, conseguiram adiar a decisão do presidente. Porém, em dezembro de 2019, o Brasil inaugurou um escritório comercial na Cidade Santa.