Bolsonaristas destroem relógio da família real, presente de Luís XIV

Os participantes do ato terrorista, declarados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto neste domingo 8 destruíram um relógio do século 18 dado pela corte de Luís XIV para a família real portuguesa.

A peça, que ficava no mesmo andar do gabinete do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é rara e ficou desfigurada: os ponteiros, números e uma estátua de Netuno que ficava em cima do relógio foram arrancados.

“Acabei de chegar no Palácio do Planalto para receber o presidente Lula, o cenário é de caos! Obras de arte históricas foram destruídas, entre elas uma pintura de Di Cavalcanti e um relógio do Século XIX que foi dado de presente para D. João VI”, disse o senador Randolfe Rodrigues no Twitter, nesta segunda-feira, 9.

Acabei de chegar no Palácio do Planalto para receber o presidente @LulaOficial, o cenário é de caos! Obras de arte históricas foram destruídas, entre elas uma pintura de Di Cavalcanti e um relógio do Século XIX que foi dado de presente para D. João VI. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

O valioso artefato foi fabricado pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot e há uma assinatura dele na peça com design de André-Charles Boulle. Os dois faziam obras para a corte de Luís XIV, apelidado de “Rei Sol”.

O presente do rei francês veio para o Brasil com D. João VI, em 1808. Segundo o Palácio do Planalto, existem apenas dois relógios Martinot. O outro está exposto no Palácio de Versailles, mas possui a metade do tamanho da peça que foi destruída pelos invasores bolsonaristas.

Relógio de Balthazar Martinot, relojoeiro de Luis XIV, o "rei sol" francês. Presente a Dom João VI. Completamente destruído e, pelo valor histórico, de valor inestimável + pic.twitter.com/s969YMAa3Q — Gustavo Zucchi (@gustzucchi) January 9, 2023

O relógio já havia passado por uma restauração após ter sido salvo de um depósito do governo federal em 2012. Na época, uma licitação, foi feita para contratar um especialista e fazer com que a peça voltasse a funcionar.

Outras obras também sofreram avarias, segundo levantamento oficial do Palácio do Planalto. O quadro “As mulatas”, de Di Cavalcanti, principal peça do Salão Nobre, foi encontrada com sete rasgos, de diferentes tamanhos. Seu valor está estimado em R$ 8 milhões, mas peças desta magnitude costumam alcançar valores até 5 vezes maior em leilões.