Bolsas caem e preço do petróleo sobe depois de ataque do Irã

Os mercados acionários reagiram negativamente aos ataques do Irã a bases americanas no Iraque na noite de terça-feira, 7 (manhã de 8, no local). O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu 2,6% na metade da jornada de quarta-feira, abaixo dos 23.000 pontos pela primeira vez em dois meses segundo a rede de televisão CNN. O índice Dow futuro (INDU) caiu 330 pontos. O preço do petróleo brent, referência no mercado internacional, aumentou 5% e foi cotado a 71,75 dólares por barril na Ásia.

A alta dos preços do petróleo é a principal preocupação do Ministério da Economia brasileiro, dado o seu potencial de reduzir o ritmo projetado de crescimento da atividade de país em 2020. O governo previa expansão gradual até o patamar de 2,5% no quarto trimestre.

As ações futuras da S&P 500 (INX) caíram 1,3%, e a Nasdaq (COMP), 1,5%. Os índices das bolsas de Hong Kong (HSI) e da Coreia do Sul (KOSPI) recuaram 1,1% e 1,3%, respectivamente, e o de Xangai (SHCOMP) resvalou 0,5%.

Na Ásia, segundo a CNN, os investores buscaram ativos considerados mais seguros. A busca pela moeda japonesa, iene, elevou sua cotação a 107,89 por dólar – um aumento de 0,5%. O preço do ouro subiu 1,8% e o Bitcoin, 0,5%.