Blinken volta a Israel para pedir pausa na guerra com o Hamas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, voltou a Israel nesta sexta-feira, 3, para reunir-se com lideranças do país na busca de implementar pausas humanitárias na guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. A visita ocorre enquanto soldados israelenses cercam a Cidade de Gaza, foco de sua empreitada para “eliminar” o Hamas.

As forças israelenses atacaram a Faixa de Gaza por terra, mar e ar durante toda a noite de quinta-feira 2. Já o Hamas e a Jihad Islâmica, facção islâmica aliada no enclave palestino, disseram que seus combatentes detonaram explosivos para deter o avanço de Tel Aviv, lançaram granadas de drones e dispararam morteiros e foguetes anti-tanque, no que está se tornando uma feroz guerra urbana.

Blinken, em sua segunda viagem a Israel em um mês, se encontrará com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir medidas para minimizar os danos aos civis em Gaza. Lá, alimentos, combustível, água e remédios estão acabando, edifícios foram destruídos e mais de 600 mil pessoas fugiram de suas casas para escapar de implacáveis bombardeios.

A Casa Branca disse que qualquer pausa nos combates deveria ser temporária e localizada. O governo americano rejeitou os apelos de países árabes e de várias outras nações para um cessar-fogo total na guerra, agora em seu 28º dia.

As autoridades de saúde de Gaza, governada pelo Hamas, dizem que pelo menos 9.061 pessoas – muitas delas mulheres e crianças – foram mortas desde que Israel iniciou o ataque ao enclave onde vivem 2,3 milhões de pessoas, em retaliação aos brutais ataques de militantes do Hamas no sul do país.

Israel afirma que o Hamas, um dos grupos apoiados pelo Irã na região, matou 1.400 pessoas, a maioria civis, e fez mais de 240 reféns nos ataques de 7 de outubro, o dia mais mortal dos seus 75 anos de história.