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Bispo é assassinado a tiros após invasão a residência oficial

Religioso foi nomeado pelo papa Leão XIV

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 09h55 | Atualizado em 9 jun 2026, 09h56
Bispo africano de pele escura sorrindo, vestindo batina preta com detalhes vermelhos e um solidéu magenta, segurando um crucifixo dourado no pescoço. Ao fundo, pessoas e vegetação verde sob luz solar
Dom Osório Citora Afonso, bispo da Diocese de Quelimane, em Moçambique (Vaticano/Reprodução)
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O bispo Osório Citora Afonso, da Diciocese de Queliame, em Moçambique, foi assassinado a tiros dentro da residência oficial, na madrugada do último sábado, 6. Segundo autoridades moçambicanas, homens escalaram o muro da casa episcopal, desativaram o sistema de segurança e atiraram contra o religioso. O bispo de 54 anos foi atingido no peito e morreu no local. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são investigadas.

A morte provocou comoção no país africano e no Vaticano. O papa Leão XIV descreveu o episódio como “grave ato de violência” e manifestou pesar pela perda do bispo, que também atuava como administrador apostólico da Arquidiocese da Beira. Em nota, a Conferência Episcopal de Moçambique classificou o caso como uma tragédia cercada por “circunstâncias estranhas” que precisam ser esclarecidas.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também prestou solidariedade à Igreja Moçambicana. “Dedicou sua vida ao anúncio do Evangelho e ao serviço da Igreja, tendo exercido importantes missões pastorais em seu país e junto ao Dicastério para a Evangelização. Seu testemunho de fé, entrega e compromisso eclesial permanecerá vivo na memória do povo de Deus”, afirmou a entidade em nota divulgada nesta segunda-feira, 8.

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Quem foi Dom Osório Citora Afonso?

Natural de Ribaué, na província de Nampula, Osório Citora Afonso foi ordenado sacerdote em 2002 pelos Missionários da Consolata. Em julho de 2025, assumiu o comando da Diocese de Quelimane, consolidando uma trajetória que o colocava entre os nomes de maior projeção da Igreja Católica em Moçambique.

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O religioso passou seis anos no Vaticano como oficial da Seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, órgão responsável pelo acompanhamento de territórios missionários da Igreja. Também atuou como formador no Seminário Teológico Internacional de Bravetta, em Roma. Em 2023, foi nomeado bispo auxiliar de Maputo pelo papa Francisco, reforçando seu papel de destaque na renovação da Igreja moçambicana.

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