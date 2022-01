Biden xinga repórter da Fox News durante entrevista na Casa Branca

Aparentemente sem saber que seu microfone estava aberto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, xingou um repórter da rede Fox News durante um evento na Casa Branca na noite de segunda-feira, 24, após ser perguntado sobre o impacto crescente da inflação sobre as eleições legislativas deste ano.

Enquanto os profissionais da imprensa deixavam o salão Leste antes de uma reunião de um conselho de governo, Peter Doocy, um correspondente da emissora conservadora para a Casa Branca, perguntou se a inflação não seria um problema político para os democratas nas urnas, já que eleitores vão renovar a Câmara e um terço do Senado.

” Isso é um grande trunfo. Mais inflação”, disse respondeu Biden sarcasticamente. “Que filho da puta estúpido”, completou.

Joe Biden was caught lashing out at Fox News' Peter Doocy on a hot mic. It's not clear whether Joe Biden even remembers the incident. pic.twitter.com/qpImRjsmZv

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 25, 2022