Biden visita Amazônia neste domingo antes de participar de reuniões do G20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca em Manaus, capital do Amazonas, neste domingo, 17. Pela primeira vez, um presidente norte-americano em exercício irá conhecer a floresta amazônica. Biden deve visitar o Museu da Amazônia (Musa). Ele ficará na região Norte até a terça-feira, 19, quando embarca para o Rio de Janeiro, onde participará das reuniões do G20.

A visita inédita foi destaque de um comunicado da Casa Branca, que confirmou na semana passada que Biden viria ao Brasil. Aeronaves de carga dos Estados Unidos desembarcaram em Manaus com recursos logísticos para a visita do presidente norte-americano. Entre as medidas de segurança, está previsto o fechamento do Musa, museu na reserva florestal Adolpho Ducke, para Biden e sua comitiva.

Biden irá anunciar recursos destinados à preservação da floresta. Um aporte de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia ainda precisa passar pelo Congresso, mas foi anunciado em nota do governo norte-americano.

“Como parte de sua viagem histórica à Amazônia, o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões por ano até 2024″, diz o comunicado.

Presidentes dos EUA na Amazônia

Apesar do ineditismo da visita à floresta durante o mandato, Biden está de saída da Casa Branca e dará lugar a Donald Trump, em 2025. Outros presidentes norte-americanos já visitaram a floresta, mas depois de terem deixado o cargo.

A primeira visita foi entre 1913 e 1914 quando o ex-presidente Theodore Roosevelt participou de uma expedição científica com Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon por um rio, que hoje é chamado de Rio Roosevelt.

Quase cem anos depois da visita de Roosevelt e dez anos depois do fim do seu mandato, Bill Clinton visitou Manaus, em 2011, para o Fórum Mundial da Sustentabilidade. Em 2018, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, visitou um abrigo de venezuelanos na capital do Amazonas.