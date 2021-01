Biden suspende deportação de imigrantes por 100 dias

O recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou a suspensão da deportação de imigrantes ilegais por 100 dias. A medida entra em vigor na sexta-feira, 22, e foi adotada para que o novo governo possa reestruturar as regras atuais de imigração, endurecidas por Donald Trump.

A decisão segue as muitas promessas de campanha feita por Biden para flexibilizar o programa imigratório americano. Já nesta quarta-feira 20, após a cerimônia de posse, o democrata assinou uma série de ordens executivas para suspender a construção do muro na fronteira e encerrar o programa que determinava a solicitantes de asilo que esperassem a resposta no México.

Biden ainda determinou a continuidade do Daca, um programa criado por Barack Obama para conceder visto de trabalho a jovens imigrantes que tenham entrado no país ilegalmente ainda crianças, e revogou um decreto de Trump que proibia a entrada de nacionais muçulmanos de determinados países, como iranianos e iraquianos.

O memorando que determina a suspensão das deportações foi divulgado pelo secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, David Pekoske. A medida não valerá para pessoas que entraram no país depois de 1º de novembro de 2020, são suspeitas de terrorismo ou espionagem ou representam riscos para a segurança nacional.