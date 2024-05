Biden sobre enchente no RS: “Os EUA estão ao lado do Brasil neste momento”

O presidente americano Joe Biden se solidarizou com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e assegurou que o país está trabalhando para ajudar o estado. “Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros. Os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras, enquanto lideram a resposta. Os EUA estão ao lado do Brasil neste momento difícil”, atestou em comunicado oficial da Casa Branca.

Na declaração, Biden diz ainda que ele e a primeira-dama Jill estão “profundamente tristes com a perda de vidas e a devastação causada pelas enchentes no Brasil” e direciona pensamentos e orações para “as pessoas impactadas por essa tragédia e os socorristas que estão trabalhando para resgatar e fornecer cuidados médicos às famílias e indivíduos”.

Ajuda Internacional

Segundo o Itamaraty, o governo dos Estados Unidos direcionou 100 mil dólares em ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O valor se junta aos 20 mil liberados anteriormente pelo país para a compra de kits de higiene e materiais de limpeza para os afetados pela enchente.

O órgão também divulgou hoje o envio, por via aérea, de “mais de 20 toneladas de doações e purificadores de água aos atingidos pelas enchentes” feito pela organização cristã Samaritans Purse. “O Brasil reconhece a solidariedade e o apoio de entidades públicas e privadas dos Estados Unidos com o Rio Grande do Sul”, escreveu a instituição brasileira nas redes sociais.

Além dos recursos norte-americanos, o Itamaraty informou que países como Argentina, Chile, Emirados Árabes Unidos, Paraguai, Uruguai e Venezuela ofereceram doações e ajuda humanitária para o Rio grande do Sul nos últimos dias — Argentina, por exemplo, enviou purificadoras e 72 mil pastilhas potabilizadoras para tratar a água, enquanto o Uruguai enviou um helicóptero que tem auxiliado os socorristas. O Vaticano também divulgou recentemente que o papa destinou 100 mil euros para as vítimas da tragédia climática no estado.