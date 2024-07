Biden se reúne com Serviço Secreto após atentado contra Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, estão reunidos neste domingo, 14, na sala de situação da Casa Branca com a diretora do Serviço Secreto americano, Kim Cheatle, além de outros investigadores, para discutir o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, ocorrido no sábado durante comício na Pensilvânia.

Segundo a agência Associated Press, também participam da reunião o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, o diretor do FBI, Christopher Wray, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e a conselheira de Segurança Interna, Liz Sherwood-Randall.

Biden deve fazer um novo pronunciamento após a reunião.

Tentativa de assassinato

O FBI afirmou que o caso está sendo tratado como uma “tentativa de assassinato” contra o republicano. O político foi atingido de raspão na orelha e passa bem.

Continua após a publicidade

“Nesta tarde, tivemos o que estamos chamando de tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump”, afirmou Kevin Rojek, agente especial do escritório de Pittsburgh do FBI, durante coletiva de imprensa.

Quem era o atirador

O suspeito de efetuar os disparos foi morto logo após o atentado. Segundo o FBI, ele foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Ele vivia em Bethel Park, na Pensilvânia, que fica a cerca de 70 quilômetros de onde acontecia o comício.

Crooks estava registrado para votar como eleitor republicano, partido de Donald Trump. Segundo a agência Associated Press, porém, ele fez uma doação de 15 dólares a um comitê que apoia os democratas em 2021, quando Joe Biden foi empossado presidente.

Continua após a publicidade

Segundo o jornal americano The New York Times, o atirador não tinha registros criminais. O FBI acredita que ele agiu sozinho, mas ainda investiga se houve participação de outras pessoas no crime.

O que aconteceu

O comício de Trump foi interrompido depois de tiros serem ouvidos no local por volta das 19h13 (horário de Brasília). O candidato republicano à presidência dos EUA foi retirado do palanque por agentes do Serviço Secreto americano. Trump foi encaminhado a um hospital local e recebeu alta algumas horas depois.

Uma pessoa que estava no comício morreu e outras duas foram socorridas em estado grave. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, foi morto. Com ele foi encontrado um fuzil AR-15.