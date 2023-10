Biden se reúne com Netanyahu em Israel um dia após ataque a hospital

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Tel Aviv, em Israel, nesta quarta-feira, 18, para um encontro com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O americano também se reunirá com militares do país. O intuito da visita é discutir o conflito entre forças israelenses e terroristas do Hamas.

A chegada de Biden a Tel Aviv ocorre um dia após um ataque a um hospital na Faixa de Gaza que deixou centenas de mortos. O Hamas primeiramente acusou Israel, que negou autoria e culpou a Jihad Islâmica. O bombardeio fez a reunião do político democrata com líderes árabes ser cancelada.

Além disso, a carnificina no hospital pode dificultar um acordo por um cessar-fogo e negociações para que a guerra não se espalhe para outros países da região, um dos objetivos da viagem de Biden.

Ao lado de Netanyahu, Biden condenou o bombardeio e o atribuiu a ‘outra equipe’. “Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pelo outro lado, não por vocês”, disse o norte-american.

Segundo o Ministério da Saúde palestino, sob controle do Hamas, a responsabilidade pela tragédia no hospital Al Ahli Arabi seria de Israel, que prontamente negou a acusação e se comprometeu a investigar o massacre.

As autoridades de saúde em Gaza afirmaram que “o hospital abrigava centenas de doentes e feridos, e pessoas deslocadas à força de suas casas”, e apontou para o que seria um crime de guerra, já que ataques propositais a edifícios civis são proibidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Segundo o Ministério da Saúde palestino, o número de mortos pode chegar a 500.

Em contrapartida, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que hospitais “não são alvos” e acusou a Jihad Islâmica, grupo terrorista aliado ao Hamas, de atingir o edifício.

“Segundo informações da inteligência, serviços secretos e de várias fontes que temos, a organização terrorista Jihad Islâmica é responsável pelo disparo frustrado que atingiu o hospital”, informou o Estado de Israel na plataforma X, antigo Twitter.

