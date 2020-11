Biden se aproxima da vitória em quatro estados decisivos: “Vamos ganhar”

Os números mais recentes da acirrada eleição presidencial americana, divulgados na noite de sexta, 6, mostram que Joe Biden consolidou a liderança sobre Donald Trump em quatro dos seis estados que ainda têm resultados indefinidos. O democrata está à frente na Pensilvânia, na Geórgia, em Nevada e no Arizona, segundo projeções. Basta uma vitória na Pensilvânia para que ultrapasse o número de 270 delegados e triunfe no pleito.

Em seu primeiro pronunciamento após a virada, na madrugada de hoje, Biden afirmou que espera vencer a eleição. “Não temos uma declaração final de vitória, mas os números são convincentes. Nós vamos ganhar”, disse. Na sexta, o postulante superou o republicano na Geórgia, onde lidera por 4.020 votos (98% da apuração), e na Pensilvânia, à frente com 27.174 votos (96% da contagem).

“Vamos vencer com uma grande maioria. Tivemos mais de 74 milhões de votos e estamos crescendo”, afirmou Biden, no discurso. O candidato pediu calma aos eleitores e já prometeu um plano de combate à pandemia do coronavírus.