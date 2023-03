Biden removeu lesão cancerígena na pele em fevereiro, diz Casa Branca

O médico do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 3, que uma lesão removida do peito do democrata no mês passado era um carcinoma basocelular, uma forma comum de câncer de pele, e que todo material cancerígeno foi removido com sucesso.

Em uma carta à secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o médico, Kevin O’Connor, afirmou que toda a lesão removida foi submetida a biópsia e, “como esperado”, a ferida testou positivo para o tipo de câncer de pele.

Biden vai continuar com uma “vigilância dermatológica”, porém, de acordo com o médico, “nenhum tratamento adicional” é necessário. Ele ainda afirmou que a área onde a lesão se encontrava “curou bem”.

“As lesões de carcinoma basocelular não tendem a ‘se espalhar’ ou metástase, como alguns cânceres de pele mais graves, como melanoma ou carcinoma de células escamosas, costumam fazer”, escreveu O’Connor.

Além disso, o médico ressaltou que o tipo de lesão encontrada também não tem tendência a se espalhar ou metastatizar. Após um exame físico no mês passado, os médicos declararam que Biden, de 80 anos, está saudável e “apto para o trabalho”

Em janeiro, a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, também foi submetida a uma cirurgia de retirada da mesma lesão cancerígena que Biden, um mês depois, recebeu o diagnóstico.

