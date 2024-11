Biden por Bin Laden: a gafe de Ana Maria Braga na cobertura do G20

Comentando a vinda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a cúpula dos líderes do G20, a apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao vivo nesta terça-feira, 19. No “Mais Você”, a veterana da Rede Globo trocou o nome do democrata por Osama Bin Laden, cérebro por trás dos ataques de 11 de setembro e, claro, figura nada bem-vinda nos Estados Unidos.

“O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de Estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares, o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos”, disse a apresentadora, rapidamente corrigida pelo fiel escudeiro Louro Mané.