‘Biden poderia ter evitado a guerra na Ucrânia, não incitado’, diz Lula

Às vésperas da eleição, muitos acusaram Lula de estar quieto demais e fazer uma campanha demasiado discreta. No entanto, o ex-presidente está se movimentando para difundir a narrativa de que pode “salvar o Brasil” de um rol de catástrofes, que vão desde uma inflação descontrolada à ameaça a democracia do país pela extrema direita. Nesta quarta-feira, 4, o “segundo ato de Lula” virou capa da revista americana Time, que o descreve como um “cavaleiro branco cavalgando para fora do exílio”.

Na entrevista, suas visões sobre política externa o colocam contra o vento. Sobre a guerra na Ucrânia, ele afirmou que os líderes dos Estados Unidos e da União Europeia não conseguiram cumprir com seu dever por não terem “sentado à mesa” com o presidente russo, Vladimir Putin, antes do início do conflito em 24 de fevereiro.

“Os Estados Unidos têm muita influência política. E Joe Biden poderia ter evitado [a guerra], não incitado”, disse. “Ele poderia ter participado mais. Biden poderia ter tomado um avião para Moscou para conversar com Putin. Esse é o tipo de atitude que você espera de um líder”, completou.

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1 — TIME (@TIME) May 4, 2022

O ex-presidente defendeu que os Estados Unidos e a União Europeia deveriam ter assegurado a Putin que a Ucrânia não entraria na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), fazendo uma comparação com a crise dos mísseis cubanos de 1962, quando os americanos e os soviéticos concordaram em retirar os mísseis dos “quintais” um do outro.

Ele enfatizou que as sanções à Rússia impactaram injustamente as economias de outras regiões. “A guerra não é solução”, disse. “E agora vamos ter que pagar a conta por causa da guerra na Ucrânia. Argentina, Bolívia também terão que pagar. Você não está punindo só Putin. Você está punindo muitos países diferentes, você está punindo a humanidade.”

Para Lula, até mesmo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que permaneceu no país durante toda a guerra e faz aparições inspiracionais na televisão, tem um pouco de culpa. A falta de negociações se deveria, em parte, ao desejo de Zelensky de permanecer sob os holofotes – afinal, ele é um comediante e estrela de televisão.

“Esse cara é tão responsável quanto Putin pela guerra. Porque na guerra, não há apenas uma pessoa culpada”, afirmou. Ele completou que a celebração de Zelensky pelos líderes ocidentais o “encoraja, então ele pensa que é a cereja do bolo”.

“Devíamos ter uma conversa séria. OK, você era um bom comediante. Mas não vamos fazer guerra para você aparecer na TV”, disse Lula.

Sobre a possibilidade de vencer as eleições no Brasil, Lula disse que o segredo de seu sucesso está na capacidade de se relacionar com os trabalhadores brasileiros, usando “o coração, e não apenas a cabeça”, para governar. “Sinto orgulho de ter comprovado que um metalúrgico sem diploma universitário é mais competente para governar este país do que a elite do Brasil”, declarou.

Ele chegou a comparar-se ao jogador de futebol americano Tom Brady – casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen – ao dizer que um novo mandato em 2023 seria ainda melhor que seus governos na década de 2000. “[Tom Brady] é o melhor jogador do mundo há muito tempo, mas em cada jogo, seus fãs exigem que ele jogue melhor do que no último. Para mim, com a presidência, é a mesma coisa. Só estou concorrendo porque posso fazer melhor do que antes.”