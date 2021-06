Biden pede investigação federal sobre desabamento de prédio em Miami

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta segunda-feira, 28, uma investigação federal sobre os motivos que levaram um prédio de 12 andares a desabar na última quinta-feira em Surfside, em Miami. O número de mortos na tragédia subiu para dez nesta segunda, depois que os socorristas encontraram um outro corpo nos escombros.

O número de pessoas desaparecidas agora, portanto, é de 151, enquanto outras 135 foram localizadas, de acordo com a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Um menino brasileiro de 5 anos e seu pai continuam desaparecidos.

Em briefing à imprensa na manhã desta segunda-feira, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que Biden “acredita que deveria haver uma investigação” e que uma série de agências federais já estava na área, incluindo peritos da Agência Federal de Gestão de Emergências, autoridades do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e FBI.

“Queremos desempenhar qualquer papel construtivo que podemos desempenhar com recursos federais, para chegar no fundo da questão e impedir que aconteça novamente no futuro”, disse Psaki.

Por motivos ainda não determinados, a ala nordeste do edifício Champlain Towers, inaugurada em 1981 e com um total de 136 apartamentos, desabou em poucos segundos na madrugada da última quinta-feira, quando seus moradores dormiam. Os apartamentos disponíveis no prédio são considerados de alto padrão, tem vista para o mar e podem custar até 700.000 dólares (cerca de 3,5 milhões de reais).

Mais de 300 pessoas estão trabalhando nas buscas, 24 horas por dia, e o pelotão de engenheiros do Exército americano foi chamado para ajudar.

A prefeita Levine Cava disse que mais corpos e restos mortais foram resgatados quando as equipes de resgate começaram a cavar na pilha de destroços durante a noite. Ela disse que o buraco, na forma de uma trincheira, servirá para auxiliar na operação de busca.

Nesta segunda-feira, além de corpos, as equipes de resgate também encontraram restos mortais incompletos que equipes forenses estão tentando identificar.

Até agora, quatro das vítimas mortas no desabamento foram identificadas: Antonio Lozano, 83 anos, e Gladys Lozano, 79 anos, do apartamento 903; Manuel LaFont, 54 anos, do apartamento 801; e Stacie Fang, 54 anos, do apartamento 1002. Os corpos de Fang e de Lozano foram resgatados na quinta-feira; o de Lozano e de LaFont na sexta-feira.

O menino Lorenzo, de 5 anos, filho de mãe brasileira e pai italiano, está entre os desaparecidos do desabamento. No Facebook, a mãe do menino, Raquel Oliveira, disse que entregou uma amostra de seu DNA às autoridades americanas para comparação com o das crianças não identificadas conforme forem resgatadas. O pai do menino, que é italiano, também está desaparecido.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, declarou que, mesmo cinco dias após o desabamento, ainda é possível encontrar pessoas com vida, como já ocorreu em terremotos e outras catástrofes.