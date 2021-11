Biden ordena vacinação obrigatória em empresas de mais de 100 funcionários

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 4, que empresas privadas com mais de 100 funcionários terão que garantir a partir de 4 de janeiro que seus trabalhadores estão vacinados contra a Covid-19. Caso não estejam, os funcionários terão que fazer testes semanais e também usar máscaras todo o tempo.

A medida desta quinta-feira é a mais significativa aplicada até agora pelo governo no que diz respeito às empresas e pode afetar até 84 milhões de trabalhadores do setor privado, segundo cálculos da Casa Branca.

Na mesma data também entra em vigor a obrigatoriedade de vacinação para todos os trabalhadores de centros médicos que participam dos programas públicos de saúde Medicare ou Medicaid, que somam mais de 76.000 unidades. A obrigatoriedade afetará mais de 17 milhões de pessoas e, para esse grupo, não haverá a possibilidade de testes semanais.

Segundo a Casa branca, as medida têm objetivo de prevenir “milhares” de mortes e cerca de 250.000 hospitalizações no país.

Embora Biden tenha anunciado em setembro a intenção de adotar a medida, as diretrizes claras sobre a implementação das regras só foi apresentada agora pelo setor de saúde do Departamento do Trabalho.

Além de garantir que os trabalhadores estejam vacinados ou se submetam a testes regulares, as empresas também terão que permitir que os funcionários que desejarem possam ser vacinados em horário de trabalho. A partir de 4 de janeiro, inspeções sanitárias incluirão controles sobre o mandato de vacinação, com multas de mais de 13.000 dólares por violação.

Cerca de 70% da população americana já estão com esquema vacinal completo, uma cifra que aumento nos últimos meses desde que o governo começou a colocar pressão sobre o empresariado.

Na terça-feira, os EUA aprovaram o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças a partir dos cinco anos. A liberação foi anunciada após decisão favorável do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), seguindo a posição adotada pelo Food and Drug Administration (FDA), que na semana passada já havia dado sinal verde para a aplicação do imunizante nesta faixa etária. As autoridades federais de saúde estimam que 28 milhões de crianças sejam imunizadas.

A vacinação deve começar na segunda-feira, 8. Há duas semanas o governo americano se prepara para a campanha de imunização em crianças, selecionando hospitais, unidades de saúde e outros espaços que possam ser utilizados na mobilização.