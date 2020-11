Biden ganha eleição no Wisconsin, cresce em Michigan e amplia vantagem

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, já é o vencedor das eleições no estado de Wisconsin, segundo informações divulgadas pela comissão eleitoral local. A região é considerada uma das mais importantes em 2020 e amplia a vantagem do ex-vice-presidente contra Donald Trump.

Wisconsin fica no chamado Cinturão da Ferrugem, onde a votação pode ser decidida nos próximos dias. Além do estado, os eleitores americanos também aguardam a divulgação definitiva dos resultados no Michigan e Pensilvânia.

Biden tem atualmente 20.697 votos a mais que Trump no Wisconsin. Segundo a comissão eleitoral, só restam 600 cédulas para ser contabilizadas, mas que não mudarão o cenário atual.

To the best of the WEC's knowledge, there are only two small Wisconsin towns that have not reported results to their counties.

The total number of voters in those towns is around 600.

— Wisconsin Elections (@WI_Elections) November 4, 2020