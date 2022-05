Biden: EUA não fornecerão à Ucrânia foguetes que podem alcançar Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira, 30, que não irá enviar para a Ucrânia um sistema de foguetes que possam chegar à Rússia. A declaração feita a repórteres na Casa Branca contraria boatos de que Washington estaria preparando um envio de armamentos avançados a Kiev.

Ao longo da semana passada, autoridades ucranianas buscaram um sistema de longo alcance capaz de disparar uma série de mísseis a centenas de quilômetros de distância. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou às nações ocidentais contra o fornecimento de armas capazes de atingir o território russo.

“Tal medida será considerada um passo sério em direção a uma escalada inaceitável”, disse Lavrov em entrevista à agência de notícias estatal TASS.

Na última quinta-feira, segundo a Reuters, a Casa Branca manteve discussões com Kiev sobre o risco de uma escalada no conflito caso mísseis atinjam o território russo, de acordo com autoridades diplomáticas americanas. No entanto, as conversas não levaram à imposição de restrições geográficas explícitas ao uso de armas fornecidas às forças ucranianas.

Os rumores tiveram início quando o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, implorou aos países do Ocidente que fornecessem armas pesadas ao país. Por meio de um vídeo no Twitter, ele disse que os ucranianos precisavam de uma artilharia mais forte, sendo o “único ponto” no qual foram superados por Moscou.

“Se vocês realmente se importam com a Ucrânia, enviem armas, armas e mais armas para nós”, disse Kuleba.

O governo americano já estava receoso em enviar tal armamento devido a uma possível escalada no conflito. Em uma audiência no Senado no início de maio, a diretora de inteligência nacional, Avril Haines, alertou que os próximos meses podem colocar a guerra em uma “trajetória mais imprevisível e potencialmente escalada”.

Na teoria, os Estados Unidos não estão enfrentando diretamente as forças russas mas, segundo autoridades do governo, há uma constante comunicação entre membros do Pentágono e líderes militares ucranianos em que são fornecidas informações críticas a respeito do combate.

Desde o início do confronto, a Ucrânia não retribuiu os ataques sofridos a nenhum local do território russo, incluindo alvos militares. Embora haja uma constante acusação por parte das autoridades da Rússia, os ucranianos se recusaram a confirmar qualquer envolvimento nos supostos acidentes além de suas fronteiras.

Segundo um funcionário do alto escalão do governo americano, o Exército ucraniano tem uma série de alvos para atingir dentro da própria Ucrânia, por isso a demanda por armas de longo alcance. No entanto, uma vez em posse desse armamento, nada impede que os ataques sejam direcionados à Rússia.

Como alguns países da Otan são contrários a uma ofensiva em direção ao território russo, os Estados Unidos temem uma divisão política dentro da Aliança.

“Isso desencadearia um debate divisivo dentro da Otan. E, claro, a aliança não quer isso. E nem a Ucrânia”, disse o ex-embaixador americano e tenente-general aposentado Douglas Lute.

