Biden está em ‘busca interior’ e analisa desistir das eleições, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em uma “busca interior” sobre a possibilidade de desistir campanha e ser substituído por outro candidato democrata nas eleições de 5 de novembro, disse uma fonte familiarizada com o assunto ao jornal britânico The Guardian nesta quinta-feira, 18. Os pedidos para que Biden abandone a corrida se multiplicaram após o seu desastroso desempenho no debate contra o ex-presidente Donald Trump, há três semanas.

“A busca interior está realmente acontecendo, eu sei disso como um fato. Ele está pensando nisso muito seriamente”, disse uma autoridade, sob condição de anonimato, ao jornal.

Com olhar perdido, gagueira e frases desconexas no bate-boca com Trump, o político de 81 anos aumentou a desconfiança de que não está apto para continuar por mais quatro anos no comando da Casa Branca. A situação foi agravada na última quinta-feira, 11, na primeira coletiva de imprensa após o debate, quando Biden confundiu o nome de sua vice, Kamala Harris, com o do seu rival.

Os constantes deslizes foram responsáveis por descredibilizar sua imagem dentro do próprio partido, com quase dois em cada três democratas desejando que o presidente saia da disputa, de acordo com uma pesquisa da agência de notícias Associated Press e NORC, divulgada nesta quarta-feira. Em reflexo, o Comitê Nacional Democrata adiou em uma semana os planos para oficializar a candidatura de Biden.

A postergação ocorre em meio à profusão de apelos de membros do partido para que outro nome entre no páreo contra Trump. Entre os críticos estão o senador Chuck Schumer, de Nova York, líder da maioria democrata; o deputado Jared Huffman, da Califórnia; e o deputado Adam Schiff, também da Califórnia; e o deputado Jamie Raskin, um dos democratas de alto nível da Câmara dos Representantes.

“Não há vergonha em fazer uma reverência merecida à apreciação transbordante da multidão quando seu braço está cansado, e há um perigo real para o time em ignorar as estatísticas”, disse Raskin a Biden em uma carta enviada no início deste mês, segundo o jornal americano The New York Times (NYT).

“Sua situação é complicada porque você é nosso arremessador estrela e nosso gerente. Mas na democracia, como você nos mostrou mais do que qualquer presidente anterior, você não é um gerente agindo sozinho; você é o co-gerente junto com nossa grande equipe e nosso grande povo. Faça um caucus com a equipe, Sr. Presidente. Ouça-os. Você tomará a decisão certa”, acrescentou ele.

Saída apenas por “condição médica”, diz Biden

Em resposta aos pedidos, Biden afirmou à emissora americana BET News que consideraria abandonar a corrida pela Casa Branca se surgisse uma “condição médica” diagnosticada que tornasse isso necessário e reiterou que nenhum de seus médicos detectou problemas de saúde.

Kevin O’Connor, médico da Casa Branca, escreveu após o exame físico do presidente, em fevereiro, que ele é “um homem saudável, ativo e robusto de 81 anos que permanece apto para executar com sucesso as funções da presidência”. Questionado pelo jornalista Ed Gordon, se havia algo que o poderia fazer reavaliar a permanência na corrida, o democrata respondeu: “Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse… Se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem ‘você tem esse e aquele problema'”.

