Biden e Zelensky conversam neste domingo às margens do G7 no Japão

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, terão uma reunião às margens da cúpula dos líderes do G7, em Hiroshima, no Japão, às 14h de domingo, 21, no horário local (às 2h no horário de Brasília).

A autoridade que confirmou a informação a jornalistas disse que Biden “continuará a reiterar o apoio firme e resoluto dos Estados Unidos à Ucrânia pelo tempo à frente”.

Zelensky fez uma viagem surpresa ao Japão para intensificar os apelos aos chefes das maiores economias do mundo por mais armas e ajuda financeira para enfrentar a guerra contra a Rússia.

Neste sábado, ele reuniu-se com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi – um dos principais aliados de Vladimir Putin –, e solicitou uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até o momento, o encontro entre Lula e o presidente ucraniano não está confirmado. Na agenda divulgada pelo governo brasileiro para este domingo, último dia de atividades do evento do G7 em Hiroshima, não há nenhuma menção a possível reunião.

O pedido de Zelensky, contudo, teria deixado o governo brasileiro sob pressão. Lula vem tentando assumir uma postura mais neutra nas últimas semanas em relação à Guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.

Já na madrugada de domingo (à tarde no Japão), Lula tem encontros com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres; com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh; com o presidente das Ilhas Comores, Azali Assoumani; e com conglomerados empresariais e banco de financiamento japoneses.

Lula cumpre agenda no Japão até a próxima segunda-feira, dia 22, quando volta ao Brasil. Embora não componha o grupo, formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, o líder brasileiro foi convidado para participar dos encontros.

(Com Agência Brasil)