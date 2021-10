Biden e Xi Jinping vão participar de reunião virtual ainda em 2021

6 out 2021, 19h28

Por Da Redação 6 out 2021, 19h28

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, realizarão uma reunião virtual bilateral ainda este ano. Os países vêm dando sinais de tentativas de estreitamento das relações diplomáticas, mesmo em meio a vários pontos de tensão.

O anúncio foi feito um dia após o presidente americano revelar que havia falado com Xi sobre Taiwan, onde as autoridades levantaram preocupações sobre as recentes manobras militares chinesas na zona de identificação de defesa aérea da ilha autônoma (ADIZ). “Nós concordamos, vamos cumprir o acordo de Taiwan e deixamos claro que Xi deveria fazer o mesmo”, disse Biden na Casa Branca na última terça-feira, 5.

Taiwan disse que rastreou um recorde de 56 aeronaves chinesas em seu ADIZ na segunda-feira, em uma série de manobras que começou na sexta-feira, Dia Nacional da China, e levou a ilha a embaralhar os caças em resposta. Pequim, que reivindica Taiwan como seu próprio território, intensificou as atividades na região este ano, com o número de incidentes registrados a chegar ao dobro do nível de 2020.

Os Estados Unidos condenaram as recentes ações militares de Pequim na zona de defesa aérea de Taiwan, instando as autoridades chinesas a pararem a pressão militar, diplomática e econômica e a coerção contra Taiwan.

Taiwan foi um dos vários pontos de discussão em uma reunião nesta quarta-feira, 6, entre o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e Yang Jiechi, o principal diplomata da China, na Suíça, disse a Casa Branca em um comunicado.

Sullivan mencionou uma série de áreas em que os EUA têm preocupações sobre o comportamento da China, disse o comunicado, incluindo Taiwan, Mar da China Meridional, Hong Kong, Xinjiang e direitos humanos.

As tensões estão aumentando entre as duas nações sobre a postura agressiva da China em relação a Taiwan, a decisão dos EUA de vender submarinos nucleares para a Austrália e disputas comerciais, entre outras questões.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres na tarde de quarta-feira que “um acordo para continuar o diálogo em um nível muito alto” foi alcançado.

Xi e Biden falaram por telefone em 9 de setembro no que a Casa Branca disse ser parte de um “esforço contínuo para administrar com responsabilidade a competição” entre os países. Essa ligação encerrou uma lacuna de quase sete meses na comunicação direta entre os líderes.