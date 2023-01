Biden: documentos secretos do governo aparecem em outro escritório privado

Assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descobriram pelo menos mais um lote de documentos confidenciais em um segundo local, diferente do escritório particular que ele usou após deixar o cargo de vice-presidente, nesta quarta-feira 11.

Os assessores de Biden têm procurado por documentos sigilosos desde que um conjunto deles foi encontrado, em novembro, em um think tank com sede em Washington, de acordo com uma reportagem da NBC News, que deu a notícia pela primeira vez, e da CNN.

A reportagem da NBC News disse que o nível de sigilo, o número e a localização precisa dos documentos adicionais não ficaram imediatamente claros. Além disso, não se sabe exatamente quando esse segundo lote de registros governamentais foi descoberto, nem se a busca por documentos adicionais já terminou.

O senador Mark Warner, presidente democrata do Comitê de Inteligência, pediu informações sobre a descoberta do primeiro lote de documentos de Biden, disse ele na terça-feira 10.

Um porta-voz do senador Marco Rubio, vice-presidente republicano do comitê, disse que ele e Warner escreveram para a diretora de inteligência nacional, Avril Haines, pedindo acesso aos documentos confidenciais. Os dois senadores também solicitaram uma avaliação de danos pela comunidade de inteligência e um briefing sobre a retenção de documentos oficiais tanto por Biden, um democrata, quanto pelo ex-presidente republicano Donald Trump.

O Departamento de Justiça está investigando separadamente o possível manuseio incorreto de documentos altamente confidenciais por Trump, que ele guardou em seu resort pessoal na Flórida depois de deixar a Casa Branca em janeiro de 2021.

Trump pegou milhares de registros da Casa Branca, algumas centenas dos quais foram marcados como sigilosos, e não os devolveu imediatamente ou voluntariamente, apesar dos inúmeros pedidos dos Arquivos Nacionais. Quando ele finalmente entregou 15 caixas de registros em janeiro de 2022, os Arquivos descobriram que mais de 100 eram consideradas sigilosas.

O órgão encaminhou o assunto ao Departamento de Justiça, e agentes do FBI realizaram uma busca aprovada pelo tribunal em 8 de agosto na propriedade de Trump em Mar-a-Lago. Cerca de 100 documentos considerados sigilosos estavam entre os milhares de registros apreendidos.