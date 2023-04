Biden diz que venceria revanche contra Trump e cita perigo à democracia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriu nesta quarta-feira, 26, que derrotaria o ex-chefe do executivo, Donald Trump, novamente caso o republicano tentasse uma revanche em 2024. O democrata aproveitou para alertar ainda que o ex-presidente é uma ameaça ao país.

O comentário foi feito um dia depois que Biden lançou oficialmente a sua candidatura à reeleição, logo após uma reunião com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol. Um repórter que estava na ocasião perguntou ao democrata se ele estaria concorrendo porque acreditava ser o único capaz de derrotar Trump.

“Posso não ser o único, mas o conheço bem e sei o perigo que ele representa para nossa democracia”, disse Biden. “Já passamos por esse caminho antes”, acrescentou.

O vídeo de lançamento da campanha de Biden divulgado nesta terça-feira, 25, incluía imagens do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump. Além disso, o democrata também prometeu defender e proteger as liberdades americanas de ataques de “extremistas” ligados ao ex-presidente.

Em 2020, Biden argumentou que concorreu por causa da “ameaça única” representada por Trump. Agora, ele disse que sua decisão de concorrer novamente não está ligada a Trump.

“Acho que ainda estaria concorrendo se ele não fosse”, disse Biden sobre Trump, que já anunciou sua candidatura, junto com vários outros candidatos republicanos.

O democrata também disse que “avaliou com atenção” sua idade, 80 anos, porém ele afirmou que isso não foi um obstáculo para sua decisão, e que não deveria ser um problema para seus eleitores. Atualmente, ele é a pessoa mais velha a ocupar o cargo de presidente e caso ganhasse as eleições em 2024, finalizaria seu segundo mandato com 86 anos.

Uma pesquisa feita pelo instituto Ipsos e publicada pela agência de notícias Reuters, no entanto, mostra que o eleitorado não está muito entusiasmado com a perspectiva de uma possível revanche entre Biden e Trump. De acordo com os dados coletados, cerca de dois terços dos entrevistados não querem que nenhum dos dois concorra novamente.

A pesquisa de opinião, que foi concluída na segunda-feira, também indica que 61% dos democratas acreditam que o atual presidente não deveria tentar a reeleição por estar velho demais. Em comparação com os republicanos, apenas 35% dos eleitores disseram que Trump, 76, era muito velho para concorrer.

