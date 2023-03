Biden diz que mandado de prisão de Haia contra Putin é “justificável”

Em conversa com jornalistas, o presidente americano Joe Biden afirmou que a emissão de um mandato de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) é “justificável”. Segundo Biden, o pedido de prisão expedido pelo Tribunal de Haia marcava um “ponto muito forte” contra Putin, acusado de ser responsável pela deportação ilegal de crianças ucranianas e sua transferência para a Rússia, o que é considerado um crime de guerra.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, é outro líder que também se manifestou favorável a decisão do tribunal. Segundo ele, isso mostra que “ninguém está acima da lei”. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a medida é “histórica” e marcará o início da responsabilização de Putin.

O mandato, no entanto, dificilmente levará a um julgamento e à prisão do líder russo de fato. Ele só seria detido se viajasse a um dos 123 países que integram o Tribunal Penal Internacional. Rússia, China e Estados Unidos, por exemplo, não fazem parte dessa lista.

De qualquer maneira, a decisão é histórica. É a primeira vez que a corte emite um mandato de prisão contra um dos cinco membros permanentes do conselho de segurança da ONU. Mesmo sem ser julgado, Putin será para sempre considerado um criminoso de guerra, junto com figuras como Slobodan Milošević (1941-2006), ex-presidente da Iugoslávia que morreu no centro de detenção do tribunal penal em Scheveningen, em Haia, e do ex-ditador do Sudão, Omar al-Bashir.