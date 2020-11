Biden diz estar ‘claro’ que eleição caminha a favor de vitória democrata

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, falou à nação nesta quarta-feira, 4, anunciando que estava “claro” que ele alcançaria os 270 votos do colégio eleitoral, o número mínimo para conquistar o cargo no país. Ao lado da companheira de chapa, a candidata à vice-Presidência Kamala Harris, o democrata fez um discurso na cidade de Wilmington, Delaware, onde mora com a família.

“Meus companheiros americanos, a noite de ontem mais uma vez provou que a democracia é o coração desta nação”, disse Biden. “Não estou aqui para declarar que vencemos, mas estou aqui para relatar que, quando a contagem terminar, seremos os vencedores”, completou.

Nesta tarde, a comissão eleitoral de Wisconsin, estado-pêndulo relevante para a corrida de 2020, disse que Biden venceu os 10 delegados locais. O democrata também acaba de ser anunciado vitorioso no Michigan, conquistando mais 16 votos do colégio eleitoral e chegando a 264.

A conquista do Michigan significa que Biden só precisará de Nevada, onde tem vantagem apertada sobre o adversário, para atingir os 270 votos necessários. Nenhum candidato republicano vence em Nevada desde 2004, mas o estado continua sendo um campo de batalha. Em 2016, Trump quase venceu no estado tradicionalmente democrata, mas a campanha de Biden disse estar confiante sobre o resultado lá.

A campanha do presidente Trump anunciou que entrou com um processo para paralisar a contagem de votos no Michigan, logo após fazer o mesmo com Wisconsin – onde o democrata ganhou por uma diferença de apenas 20.697 votos.

A equipe do republicano alegou, sem evidências, que houve irregularidades em “vários” condados de Wisconsin e que Michigan não permitiu que a equipe do presidente observasse a contagem em “vários” locais.

“Nós entramos com uma ação hoje no Tribunal de Reclamações de Michigan para interromper a contagem até que um acesso significativo seja concedido”, disse a campanha, em comunicado. “Também exigimos a revisão das cédulas que foram abertas e contadas enquanto não tínhamos acesso significativo”.

As autoridades de Michigan disseram que estão comprometidas em contar cada cédula. Depois do anúncio do processo, a secretária de estado de Michigan, Jocelyn Benson, tuitou um mapa do estado com os dizeres: “Paciência é uma virtude”.

Os estados que ainda podem decidir a disputa são Nevada, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia.

Em seu discurso, Biden elogiou a alta participação nas eleições da terça-feira 3 e prestou homenagem à democracia, sem citar os desafios de Trump sobre a legitimidade dos resultados anunciados.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

“Aqui, o povo manda”, disse ele. “O poder não pode ser tomado ou afirmado. Isso flui das pessoas. E é a vontade delas que determina quem será o presidente dos Estados Unidos, e somente a vontade delas”.