Biden discute cerco a Mariupol e diz que Putin é um ‘açougueiro’

Em viagem oficial à Polônia, país que tem atuado como porta de entrada para milhões de refugiados ucranianos que fogem da guerra deflagrada por Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse neste sábado, 26, que tem “compromisso inabalável com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”, segundo relato do porta-voz da diplomacia americana, Ned Price. Biden se reuniu com os ministros ucranianos de Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, e da Defesa, Oleksi Reznikov, em Varsóvia e, após conversar com refugiados, afirmou que Putin é um “açougueiro”.

Depois do primeiro encontro presencial de Biden com a cúpula do governo de Kiev desde o início dos ataques, Kuleba afirmou que o cerco à cidade portuária de Mariupol, reduzida a cinzas desde o início aos bombardeios russos, foi um dos focos da conversa. Em um pronunciamento, o presidente da Ucrânia Volodimir Zelenski chegou a compará-la à situação síria Aleppo, destroçada pela guerra civil. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereschuk estima de 100.000 civis ainda precisam ser retirados de Mariupol, manobra cada vez mais difícil diante de postos de controle russos e da demora em se garantir corredores humanitários para evacuar a população civil com segurança.

Na sexta, a Rússia havia afirmado que “cumpriu quase toda a primeira fase da guerra” e que agora direcionaria esforços para a região separatista do Donbass, cujas províncias de Donetsk e Luhansk foram reconhecidas como independentes da Ucrânia pelo Kremlin. Neste sábado, o governador da região de Kiev, Oleksandr Pavliuk, afirmou que soldados russos assumiram o controle da cidade de Slavutitch, perto da fronteira com Belarus. “Estou confiante que Vladimir Putin estava contando com a divisão da Otan, que ele separaria o flanco oriental do ocidental, separaria as nações baseado na história de todos, mas ele não fez isso. Nós continuamos juntos, firmes e juntos”, disse Biden. Ele também se reuniu com o presidente polonês Andrzej Duda.