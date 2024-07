Biden discursa na Casa Branca sobre desistência de candidatura à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que discursará na Casa Branca nesta quarta-feira, 24, às 21h sobre sua decisão de se retirar da corrida presidencial em meio a críticas sobre seu desempenho e atos falhos em discursos.

“Falarei à nação do Salão Oval sobre o que está por vir e como concluirei o trabalho para o povo americano”, escreveu o presidente em uma publicação no X.

Em sua primeira aparição pública após abandonar sua candidatura à reeleição, Biden quer explicar os motivos da desistência, além de detalhar o trabalho que fará durante seus últimos meses como presidente, informou uma fonte familiarizada com seus comentários à NBC News.

O presidente americano deve retornar à Casa Branca nesta terça-feira, 23, após ficar isolado em sua casa em Delaware desde a última quinta-feira, 18, quando sua equipe anunciou que ele testou positivo para covid-19. O médico de Biden, Dr. Kevin O’Connor, afirmou na segunda que seus sintomas “desapareceram quase completamente”.

Desistência da corrida presidencial

No domingo, Biden emitiu uma carta anunciando sua saída da corrida à Casa Branca. “Acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu desista e mantenha meu foco apenas no cumprimento dos meus deveres como presidente”, disse ele.

Logo após a divulgação da carta, o presidente americano publicou nas redes sociais uma mensagem apoiando sua vice, Kamala Harris, como nova candidata democrata em seu lugar. “Escolher Kamala Harris como minha vice foi a melhor decisão que já tomei. Hoje, quero oferecer meu apoio e suporte para que Kamala seja indicada pelo nosso partido. Democratas, está na hora de nos unirmos para derrotar o Trump”, escreveu Biden.

Nas primeiras 24h após a desistência de Biden, a campanha presidencial de Kamala anunciou a arrecadação de 81 milhões de dólares, cerca de 451 milhões de reais. A quantia representa um recorde histórico, sendo a maior arrecadação feita por candidatos presidenciais nos EUA num período de um dia.