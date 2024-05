Biden discursa em universidade e diz que ‘Gaza é uma crise humanitária’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou em uma formatura do Morehouse College, em Atlanta, neste domingo, 19, e classificou a situação de Gaza como uma “crise humanitária”. A iniciativa ocorreu em meio a onda de protestos de estudantes pró-palestina em universidades americanas.

“É uma crise humanitária em Gaza, é por isso que pedi um cessar-fogo imediato”, disse Biden. “Esse é um dos problemas mais difíceis e complicados do mundo. Não há nada fácil nisso. Sei que isso irrita e frustra muitos de vocês”, acrescentou.

Segundo a Reuters, Biden recebeu aplausos e não foi interrompido, mas protestos silenciosos foram registrados durante seu discurso. Alguns estudantes viraram as cadeiras para dar as costas ao presidente. Um deles segurou a bandeira da Palestina. Outra pessoa na plateia se levantou e levantou a mão com o punho cerrado.

Ainda de acordo com a agência, formandos usavam ‘keffiyehs’ – lenço preto e branco que se tornou um símbolo de apoio à causa palestina. O orador da turma também pediu cessar-fogo permanente e imediato e foi aplaudido por Biden. Vários estudantes e professores haviam pedido que o convite ao presidente americano fosse retirado devido aos seus posicionamentos diante dos ataques de Israel em Gaza.

O discurso de Biden na universidade faz parte de uma estratégia eleitoral. Perder o apoio dos mais jovens pode custar sua vitória nas próximas eleições, marcadas para novembro deste ano. Segundo as últimas pesquisas, o democrata está tecnicamente empatado com Donald Trump — um levantamento Reuters/Ipsos realizado neste mês mostrou que o presidente quase empatou com o candidato republicano entre os eleitores com menos de 40 anos.

Ele também tenta se reaproximar do eleitorado negro, que o ajudou a vencer as eleições em 2020. Morehouse foi fundada em 1867 para estudantes recém-libertados da escravidão. Martin Luther King Jr foi aluno da universidade. Uma pesquisa Washington Post/Ipsos mostrou que apenas 62% dos eleitores negros dizem ter absoluta certeza de que votarão, contra 74% na última eleição. Mais tarde, Biden participa da de um jantar do Fundo de Luta pela Liberdade da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, no estado de Michigan.