Biden decreta emergência no Kentucky após 30 tornados devastarem estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência no Kentucky, após o estado ser afetado por uma onda de 30 tornados na noite de sexta-feira. Mais de noventa pessoas morreram. Os prejuízos ainda estão sendo calculados.

“É uma tragédia. É uma tragédia. E ainda não sabemos quantas vidas foram perdidas ou a extensão total dos estragos. Quero enfatizar o que disse a todos os governadores: o governo federal fará de tudo, tudo que for possível para ajudar”, disse Biden durante entrevista coletiva na Casa Branca.

Join me as I give remarks on our response to last night’s devastating storms. https://t.co/5gQ8qY6t8c — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

Ao todo, seis estados foram atingidos pelos tornados: Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri e Tennessee. A situação no Kentucky, no entanto, é a mais dramática. Informações prestadas pelo governador Andy Beshear, dão conta que mais de 90 pessoas foram mortas em um dos eventos climáticos cujo trajeto ultrapassou 320 quilômetros.

Segundo ele, o número de mortos no estado provavelmente passará de 100. “É uma devastação como nenhum de nós jamais viu antes”, disse. Em um programa da rede CBS de TV, Beshear garantiu: “Vamos sofrer e depois reconstruir [as construções afetadas].

Equipes de resgate em todo o país retomaram seus esforços de busca no domingo, tentando encontrar sobreviventes nos destroços. Parte do efetivo se concentrou em uma fábrica de velas no Kentucky, onde dezenas de trabalhadores perderam suas vidas. Os fortes ventos fizeram com que as paredes e o telhado de um armazém da Amazon, em Illinois, desabasse. Os funcionários ficaram presos nas instalações e, pelo menos, seis pessoas morreram.

No início da tarde de domingo, quase 54.000 clientes ainda estavam sem energia em Kentucky, e cerca de 23.000 clientes esperavam que o serviço fosse restaurado no Tennessee. As tempestades também fizeram com que um trem de carga descarrilasse no condado de Hopkins, mas ninguém ficou ferido.

A onda de 30 tornados nos Estados Unidos está sendo tratada como “surto”. A ocorrência deste tipo de ciclone de duração menor que a de um furacão é rara em dezembro, mas já ocorreu em outras ocasiões. Os tornados são redemoinhos de fortes ventos que giram em torno de uma zona de baixa pressão.