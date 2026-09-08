🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Biden dá atualização sobre câncer de próstata quase um ano e meio após diagnóstico

Ex-presidente dos EUA agradece médicos e faz alerta sobre a importância da detecção precoce da doença, que ele descobriu em maio de 2025

Por Luiza Zubelli 8 set 2026, 17h05 | Atualizado em 8 set 2026, 17h06
WOODSIDE, CALIFORNIA - NOVEMBER 15: U.S. President Joe Biden delivers remarks at a news conference at the Filoli Estate on November 15, 2023 in Woodside, California. The news conference follows a meeting between Biden and Chinese President Xi Jinping during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders' week, their first since meeting at the Indonesian island resort of Bali in November 2022. (Photo by Kent Nishimura/Getty Images)
DIAGNÓSTICO - Biden: câncer de próstata agressivo com metástase (Kent Nishimura/Getty Images)
Continua após publicidade
Biden dá atualização sobre câncer de próstata quase um ano e meio após diagnóstico Priorizar nos meus resultados Google

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira, 8, que o tratamento com radioterapia feito por ele para conter o avanço de seu câncer de próstata funcionou “como esperado”.

Em publicação no X, antigo Twitter, o democrata também ressaltou que continua fazendo “coisas que importam” para ele, como terminar a autobiografia que escreve no momento, com momentos importantes de sua trajetória presidencial.

“Sou profundamente grato aos médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde que ajudaram a controlar meu câncer e que continuam a cuidar tão bem de mim”, afirmou. 

Siga

A postagem de Biden nesta terça enfatizou a importância do diagnóstico precoce do câncer para que o tratamento seja eficaz. O líder democrata também fez um apelo direcionado especialmente a homens nos seus 50 anos e lembrou que negros tem 70% mais probabilidade de contrair a doença nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

No mês passado, seu filho, Hunter Biden, disse em entrevista à emissora britânica BBC que o câncer de seu pai havia se espalhado para outros órgãos do corpo e classificou a doença como “muito dolorosa”.

Linha do tempo

Em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, o ex-presidente revelou que havia sido diagnosticado com “uma forma agressiva” de câncer de próstata, com a informação de que as células cancerígenas já tinham se espalhado para os ossos.

Continua após a publicidade

Em outubro do ano passado, um porta-voz informou que Biden estava seguindo um plano de tratamento que incluía radioterapia e tratamento hormonal. Em publicação separada nas redes sociais, o democrata agradeceu pelas mensagens de apoio e disse que a doença afetava todos ao seu redor. “Como muitos de vocês, Jill (Biden, ex-primeira-dama) e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis”, escreveu ele.

Não foi o único diagnóstico preocupante na trajetória do homem que, até o retorno de Donald Trump à Casa Branca, havia sido o presidente mais velho a assumir o cargo. Em setembro, ele passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas da pele e, em 2023, quando ainda ocupava o Salão Oval, teve uma lesão de pele removida durante um exame de rotina. A amostra foi posteriormente diagnosticada como cancerígena.

Publicidade
TAGS:
Câncer
Democratas
Estados Unidos
ex-presidente
Hunter Biden
Joe Biden
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).