Biden confunde nomes de Zelensky e Putin em meio a pressão por desistência

Uma nova pesquisa do Pew Research Center, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que Biden aparece atrás do rival republicano nas intenções de voto, aumentando a pressão para que ele desista da corrida pela Casa Branca. O levantamento é congruente com outro feito pelo jornal americano The New York Times após o desempenho desastroso de Biden no debate contra Trump, em que apresentou dificuldades para formar frases fortes e coerentes.

A pesquisa, também realizada após o debate do final de junho, mostrou que só 24% dos eleitores descrevem o presidente como “mentalmente aguçado”, enquanto mais que o dobro dessa parcela (58%) sente o mesmo em relação a Trump. O Pew observou que a percepção sobre a aptidão de Biden para o cargo caiu significativamente em relação a 2020, quando 46% o consideravam “mentalmente aguçado, e 6 pontos percentuais somente em relação a janeiro.