Biden concede perdão a condenados por ‘porte simples’ de maconha nos EUA

6 out 2022, 17h13

Por Da Redação 6 out 2022, 17h13

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu perdão nesta quinta-feira, 6, a milhares de americanos condenados por “porte simples” de maconha sob a lei federal, à medida que seu governo dá um importante passo para medidas de controle da substância.

A ação de Biden também pretende abordar práticas que afetam pessoas de cor de maneira desproporcional e irá abranger milhares de condenados na capital, Washington. O presidente tem pedido ainda aos governadores que emitam indultos semelhantes para aqueles que foram presos sob leis estaduais de maconha, que refletem a grande maioria dos casos.

+ Estudo projeta crescimento exponencial da maconha cultivada nos EUA

“Ninguém deve estar preso apenas por usar ou possuir maconha. Muitas vidas foram derrubadas por causa de nossa abordagem fracassada. É hora de corrigirmos esses erros”, disse Biden em comunicado.

De acordo com a Casa Branca, atualmente nenhum indivíduo cumpre pena em prisão federal apenas por “porte simples” da droga, mas o perdão pode ajudar milhares de pessoas a superar obstáculos para alugar uma casa ou encontrar um emprego.

“Existem milhares de americanos que têm condenações federais anteriores por porte de maconha, que podem ser negadas emprego, moradia ou oportunidades educacionais como resultado. Minha ação ajudará a aliviar as consequências colaterais decorrentes dessas condenações”, completou Biden.

Continua após a publicidade

O presidente também está orientando o secretário de Saúde e Serviços Humanos e o secretário de Justiça a revisarem como a maconha está enquadrada sob a lei federal. Caso a maconha seja descriminalizada, as penalidades criminais por posse seriam drasticamente reduzidas ou até mesmo eliminadas.

No entanto, Biden reforça que à medida que muitos governos estaduais e o próprio governo federal flexibilizam as leis sobre a maconha, deverão ser mantidas as limitações ao tráfico, marketing e vendas a menores de idade.

+ Nos EUA, maconha já é mais popular que os cigarros de tabaco

A decisão do presidente coloca o governo federal no mesmo nível de outras grandes cidades como Nova York, que caminham há anos para descriminalizar a droga. Porém há uma grande divisão no país, já que alguns departamentos de polícia ainda acreditam que a maconha leva a crimes mais graves e que ignorar ofensas de baixo nível encoraja os criminosos.

O consumo no país, no entanto, é amplo. Os americanos estão consumindo mais maconha do que tabaco. É o que mostra a nova edição do levantamento da Gallup, especializada em pesquisas de mercado, divulgada agora, em agosto. Apenas 11% dos entrevistados afirmaram consumir cigarros de tabaco regularmente, o menor índice registrado pelo estudo anual, realizado desde a década de 1940.

Os usuários regulares de maconha, por outro lado, chegam a 16%. Pela primeira vez, houve uma inversão da preferência. O índice também é o maior da série histórica da Gallup, iniciada em 2013. E a pesquisa também incluiu uma pergunta sobre quantas pessoas consomem outros comestíveis à base de cannabis: 14% responderam afirmativamente.

Continua após a publicidade