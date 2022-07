Biden chega a Israel para turnê de quatro dias no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel nesta quarta-feira, 13, para uma visita de quatro dias ao Oriente Médio que se concentrará em desacelerar o programa nuclear do Irã, aumentar a oferta de petróleo mundial e melhorar as relações com a Arábia Saudita.

Biden foi recebido pelo presidente Isaac Herzog, o primeiro-ministro Yair Lapid, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett e o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Thomas Nides.

Em seu discurso de boas-vindas, Lapid chamou a visita de Biden de histórica e profundamente pessoal.

“É histórico, porque expressa o vínculo inquebrável entre nossos países”, disse Lapid. “É também uma visita pessoal, porque seu relacionamento com Israel sempre foi pessoal. Uma vez você se definiu como um sionista. Você disse que não precisa ser judeu para ser sionista. Você estava certo, e no seu caso: um grande sionista e um dos melhores amigos que Israel já conheceu”.

+ Governo de Israel colapsa novamente e país terá 5ª eleição em três anos

Lapid também confirmou que os dois líderes discutirão a ameaça do Irã na região e seus esforços conjuntos para aumentar a cooperação entre os países do Oriente Médio. Uma vez isolado na praça, Israel está cada vez mais envolvido na diplomacia regional, após acordos diplomáticos marcantes com três países árabes em 2020. Autoridades esperam que mais progressos sejam feitos durante a visita do americano.

Biden disse que era “uma honra estar mais uma vez com amigos e visitar o Estado judeu independente de Israel”. Ele recordou de visitar Israel como um jovem senador pela primeira vez em 1973 – alguns meses antes da guerra árabe-israelense, também conhecida como Guerra do Yom Kippur – e de falar com Golda Meir, o primeiro dos 11 primeiros-ministros israelenses que Biden conheceu até agora.

O líder americano reafirmou seu forte apoio a Israel e seu apoio a uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino, após críticas de que seu governo não priorizou a questão.

“Vamos discutir meu apoio contínuo, mesmo sabendo que não é em um novo termo, para uma solução de dois Estados que continua a ser, na minha opinião, a melhor maneira de garantir o futuro de igual medida de liberdade, prosperidade e democracia para israelenses e Palestinos igualmente”, disse Biden.

Continua após a publicidade

Antes de sua chegada, o governo israelense fez vários pequenos gestos para os palestinos, incluindo a concessão de algumas novas permissões de trabalho para os moradores de Gaza. Mas há poucas expectativas de que a visita de Biden tenha um efeito significativo nas relações israelo-palestinas.

+ Alta corte de Israel aprova expulsão de 1.000 palestinos da Cisjordânia

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro mais antigo de Israel, foi uma figura periférica na cerimônia de boas-vindas. Agora fora do cargo, ele é o líder da oposição e terá apenas uma breve reunião com o presidente na quinta-feira.

Mas os dois homens têm um relacionamento próximo, embora muitas vezes tenso, que remonta a quatro décadas, e Biden fez questão de procurar Netanyahu durante uma foto de grupo das autoridades israelenses e americanas.

Após a recepção, Israel exibiu algumas armas em desenvolvimento para o presidente Biden, incluindo um protótipo de um novo sistema de defesa a laser chamado “Raio de Ferro”. Um dos primeiros países a desenvolver uma arma a laser implantável, Israel alocou centenas de milhões de dólares para o projeto, pois Israel e alguns de seus aliados do Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos, enfrentam cada vez mais ameaças aéreas de seu inimigo compartilhado, o Irã.

+ Israel é um ‘tumor’ na Palestina, diz líder supremo do Irã

Autoridades israelenses dizem que estão trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos em tecnologia a laser e procurando uma parceria com seu principal aliado estratégico. A “Redoma de Ferro”, sistema de interceptação de mísseis de curto alcance de Israel, é fortemente subsidiado pelos Estados Unidos, com cada interceptação custando dezenas de milhares de dólares.

Depois de encontrar-se com os líderes de Israel e a Autoridade Palestina, Biden irá para a Arábia Saudita na sexta-feira, 15. A reunião com o príncipe Mohammed Bin Salman (o MBS) não é muito bem vista, já que o presidente americano passou a considerá-lo um “pária” por ser visto como o responsável pelo assassinato de Jamal Khashoggi, em Istambul, em 2018, um dissidente saudita e colunista do jornal The Washington Post que morava nos Estados Unidos.

+ Com petróleo nas alturas, Arábia Saudita lucra com a oferta prejudicada

No entanto, o presidente decidiu que valia o custo político de viajar para a Arábia Saudita nesta semana para combater a influência chinesa no Oriente Médio, abordar a questão do Irã, pressionar por produção adicional de petróleo e incentivar laços mais estreitos com Israel. No sábado, 16, ele também se reunirá com outros líderes árabes em Jeddah.