Biden anuncia plano de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentará nesta quinta-feira, 14, um plano de estímulo à economia norte-americana de 1,9 trilhão de dólares, que deseja colocar para votação no Congresso imediatamente após sua posse, em 20 de janeiro, revelaram dois assessores do alto escalão à agência AFP.

As fontes, que solicitaram anonimato, destacaram que o governo Biden pedirá a aprovação de um salário mínimo de 15 dólares por hora, um pouco mais do que o dobro do que é pago atualmente em nível federal. Este plano é ambicioso, mas possível, afirmaram.

A proposta do pacote, intitulado “Plano de Resgate Americano”, também inclui cheques de 1.400 dólares para as famílias, com uma série de disposições que entregam ajuda direta a famílias, empresas e comunidades americanas, e um foco principal na produção de vacinas e teste de coronavírus, à medida que a pandemia continua.

Os assessores, no geral, descreveram o pacote como medidas de emergência para atender às necessidades econômicas e de saúde imediatas do país, a ser seguido em fevereiro por um plano de ajuda mais amplo.

Além da mudança no salário mínimo, Biden também pedirá o aumento dos benefícios federais de desemprego. O valor pago passaria de 300 dólares por semana para 400 dólares por semana para milhões de americanos desempregados. Os benefícios seriam estendidos até setembro, evitando que milhões de pessoas percam o auxílio-desemprego em março, como ocorreria pela legislação atual.

O plano de democrata também expandiria a elegibilidade para os pagamentos de estímulo a famílias onde um dos pais é imigrante, assim como a filhos adultos declarados como dependentes. Ambas as categorias foram excluídas nos últimos pacotes de ajuda devido à oposição do Partido Republicano.

Uma grande expansão dos créditos fiscais também está presente na proposta, tanto para crianças quanto para trabalhadores de baixa renda. O plano ampliaria o crédito fiscal para crianças para 3.600 dólares por ano por criança com menos de seis anos de idade, bem como 3.000 dólares por ano para crianças menores de 17 anos.

